Постпред РФ при ЕС оценил решение Киева о визовом режиме с Россией

По словам дипломата, украинская сторона не контролирует свою государственную границу.

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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что решение Украины ввести визовый режим для граждан России является демагогией. По его мнению, Киев не контролирует границы.

«Как это реально они будут делать, не контролируя свою границу? Так что это очередная демагогическая декларация», - подчеркнул Чижов на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

Кроме этого, постпред напомнил, что между Москвой и Киевом отсутствуют дипломатические отношения.

В пятницу, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для россиян с 1 июля. В конце мая лидер страны поддержал соответствующую петицию и поручил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю обработать вопрос.