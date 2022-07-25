В Испании выявили вспышку оспы, которая связана с тату-салоном

Как утверждается, было зафиксировано 12 случаев заражения вирусом.

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Вспышка оспы обезьян, связанная с тату-салоном, была выявлена в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Утверждается, что местные органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками и пирсингом.

«Выявлена вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо», - говорится в сообщении агентства.

По последней информации, данное заведение было закрыто в качестве превентивной меры. Власти также начали эпидемиологическое расследование по факту обнаружения вспышки. Ведутся поиски людей, которые контактировали с заболевшими.

Ранее сообщалось, что вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что обезьянья оспа представляет высокий риск в европейском регионе, во всем остальном мире она представляет умеренную опасность.