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В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
05:03 02.07.2022
По мнению Мелиты Вуйнович, также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев инфекции.
В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом. По словам специалиста, возможно совместное распространение с гриппом.

«Мы все еще находимся в пандемии, ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. Наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Кроме этого, по ее словам, также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России снимаются ограничительные антиковидные меры на фоне улучшения обстановки и снижения заболеваемостью COVID-19. Вместе с этим отменяется обязательное ношение масок, ограничения на проведение массовых мероприятий и нормы по заполняемости общепита.

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