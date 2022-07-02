В ВОЗ заявили о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом. По словам специалиста, возможно совместное распространение с гриппом.
«Мы все еще находимся в пандемии, ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. Наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», - рассказала она в интервью РИА Новости.
Кроме этого, по ее словам, также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России снимаются ограничительные антиковидные меры на фоне улучшения обстановки и снижения заболеваемостью COVID-19. Вместе с этим отменяется обязательное ношение масок, ограничения на проведение массовых мероприятий и нормы по заполняемости общепита.