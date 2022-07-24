В стране и мире Мужчина погиб после атаки украинских военных на Кировский район Донецка Елизавета Потейчук Отмечается, что тело мужчины нашли на улице Абакумова. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Украинские вооруженные силы обстреляли Кировский район города Донецк. Как сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики, в результате этого погиб один мирный житель. «ВФУ атаковали Кировский район Донецка, по ул. Абакумова погиб мужчина», - сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее украинская армия обстреляла город Красный Луч в Луганской Народной республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. До этого ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS во время обстрела города Стаханов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика