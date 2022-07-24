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Экс-министр энергетики Греции представил предвыборный плакат с надписью «Россия права»

Елизавета Потейчук
09:24 24.07.2022
Вместе с тем политик призвал «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».
Экс-министр энергетики Греции представил предвыборный плакат с надписью «Россия права»
© Фото: DTRocks, Wikimedia
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Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис продемонстрировал свой предвыборный плакат, на котором написана фраза «Россия права». Отмечается, что плакат нацелен на продвижение партии политика под названием «Народное единство».

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине», - утверждает надпись на плакате, которую цитирует Pronews.gr.

Кроме того, Лафазанис призвал «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».

Ранее правительство России сообщило, что Греция и еще четыре государства включены в список недружественных стран. В частности, согласно принятым мерам, Хорватия и Словения не смогут нанимать на работу в свои дипмиссии сотрудников из числа российских граждан.

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