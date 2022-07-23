Разведчик США заявил о победе России на трех фронтах

По словам Скотта Риттера, Россию ничто не остановит в продвижении на экономическом, политическом и военном фронтах.

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Россия одержала победу над Западом на трех фронтах: экономическом, политическом и военном. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте - на поле боя. На политическом - стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом - Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», - заявил Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Разведчик заявил, что Россию ничто не остановит на этих трех фронтах. Он указал на уход Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании и неэффективность поставок западной вооружения на Украину.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президента России Владимира Путина беспокоила угроза расширения НАТО на восток, а не свободная Украина в составе Евросоюза. Он также отметил, что в европейских странах - в особенности Германии и Италии - опасаются эскалации напряженности.