При поддержке российских военных: в Харьковской области стали открываться центральные рынки

Весь товар проходит обязательную экспертизу в лаборатории на наличие вредных веществ, нитратов, канцерогенов, вредоносных носителей и бактерий.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Западного военного округа продолжают оказывать помощь жителям Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Постепенно к мирной жизни активно продолжают возвращаться освобожденные города и населенные пункты Харьковской области.

Одним из первых решений местных властей стало открытие для мирных граждан центральных рынков.

Так, жители сел ежедневно могут привозить продуктовые и строительные товары для продажи. В установленное время организуется подвоз продуктов и проверка транспорта.

Весь товар проходит обязательную экспертизу в лаборатории на наличие вредных веществ, нитратов, канцерогенов, вредоносных носителей и бактерий.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы медицинской службы Западного военного округа в Харьковской области. Военные медики сами приходят к тем людям, у которых нет возможности самим добраться до медпунктов.