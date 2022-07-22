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Вице-канцлер ФРГ сравнил запуск «Северного потока - 2» с поднятием белого флага

Елизавета Потейчук
07:04 22.07.2022
Политик указал, что использование газопровода могло бы стать символом разрушения санкций в адрес Москвы.
Вице-канцлер ФРГ сравнил запуск «Северного потока - 2» с поднятием белого флага
© Фото: Daniel Reinhardt dpa Globallookpress
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Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода «Северный поток - 2» будет означать поражение ФРГ перед Россией и назвал его поднятием белого флага. Политик указал, что использование «Северного потока - 2» могло бы стать символом разрушения санкций в адрес Москвы.

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», - отметил Хабек в беседе с ZDF.

Ранее в СМИ сообщили, что в Германию начал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток» после проведения технических работ на нем. Работы на газопроводе длились с 11 июля.

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