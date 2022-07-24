NI: поездка Путина в Иран стала «тревожным феноменом» для США

Автор материала указывает и на другие знаменательные факторы, демонстрирующие новый российский феномен ввиду попыток изолировать страну на мировой арене, один из них - «зерновая сделка», завершившая неделю российской дипломатии.

Американские исследователи обратили внимание на одну особенность недавней ближневосточной поездки президента России Владимира Путина. В частности отмечается, что он «дал "зеленый свет" сделке по вывозу зерна» через Черное море.

Это, как отмечается, было первое важное соглашение между Россией и Украиной впервые с начала ведения специальной военной операции. Об этом написал в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

Тогда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «это соглашение о мире, которое поможет развивающимся странам, находящимся на грани банкротства и наиболее уязвимым людям, находящимся на грани голода».

Тогда помощник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что это не была прямая сделка между Россией и Украиной. Обе страны по отдельности подписали одно и то же соглашение с Турцией и ООН.

«Тем не менее, эта сделка знаменует собой первое существенное соглашение - пусть даже и по доверенности - между Москвой и Киевом с начала войны на Украине», - пишет обозреватель Марк Эпископос.

Он указывает и на другие знаменательные факторы, демонстрирующие новый российский феномен ввиду попыток изолировать страну на мировой арене.

Во время встречи в Иране с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи тот выступил с заявлением о полной поддержке предпринимаемых Москвой усилий на Украине.

«Война - это враждебное, суровое дело, и Исламская Республика никогда не одобряет, чтобы простые люди страдали от войн. Однако в вопросе об Украине, если бы Россия не начала действовать, другая сторона начала бы войну», - цитирует слова иранского лидера автор материала.

Хаменеи также осудил НАТО, назвав ее «опасной организацией», которая «категорически против сильной, независимой России». Эпископос также отметил заключенные между странами торговые соглашения.

Еще одним немаловажным фактором была названа «зерновая сделка», завершившая неделю российской дипломатии.

«По словам экспертов, она была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу», - приводятся выводы обозревателя издания.

Так и в Foreign Policy сравнивали результаты поездок президентов Путина и Байдена на Ближний Восток.

Было отмечено, что, несмотря на проводимую Россией военную спецоперацию и усилия Запада сделать ее международным изгоем, она остается «способным игроком» в регионе Ближнего Востока. Добавлено, что Россия, будучи способным игроком, имеет в регионе заинтересованных партнеров.