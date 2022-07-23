В Foreign Policy сравнили результаты поездок Путина и Байдена на Ближний Восток

Проанализировав отношения России с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией и рядом других стран, авторы материала делают вывод, что «мало кто на Ближнем Востоке хочет делать выбор между Вашингтоном и Москвой».

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У России все еще сохраняются партнеры на Ближнем Востоке. Несмотря на проводимую Россией военную спецоперацию и усилия Запада сделать ее международным изгоем, она остается «способным игроком» в регионе Ближнего Востока.

Авторы статьи для издания Foreign Policy Стивен Кук и Бет Саннер сделали анализ прошедших ближневосточных турне президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена.

Они отметили, что Россия, будучи способным игроком, имеет в регионе заинтересованных партнеров. Говоря о российско-иранских отношениях, авторы отмечают сближение обеих стран с начала этого года. Отмечен опыт обхода санкций Запада, имеющийся у Ирана, «который нужен Москве».

«Также Иран имеет историческое и текущее географическое значение для России, служа воротами к большей части Ближнего Востока и Персидского залива», - пишут авторы материала.

Говоря о Турции, Кук и Саннер указали на общность взглядов Путина и Эрдогана в отношении неприятия «установленного Штатами порядка в окружающих их (Россию и Турцию. - Прим. ред.) регионах, особенно в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

Исследователи оценили и поездку американского президента в регион Ближнего Востока. По их мнению, тот не добился «укрепления порядка в эпоху соперничества великих держав».

«Это потому, что мало кто на Ближнем Востоке хочет делать выбор между Вашингтоном и Москвой или Вашингтоном и Пекином, если уж на то пошло», - приводит Foreign Policy их оценку.

Анализируя десятилетия неудач политики США в регионе, их «желание сместить акцент с Ближнего Востока в сторону Азии» вызывает у ближневосточных игроков вопросы о способности Соединенных Штатов помочь развитию стабильности и безопасности в регионе.

«Скудные результаты визита Байдена в регион говорят о том, что ни один из региональных акторов, особенно в Персидском заливе, не желает отказываться от своих страховых отношений с Россией или Китаем», - отмечают Кук и Саннер.

Также и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман дал понять Байдену, что «связи с Соединенными Штатами не важнее его отношений с Россией - самым важным членом из ОПЕК+».

Ранее посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью сообщил, что «Американцы только говорят, но ничего не делают». Он добавил, что недавняя поездка Джо Байдена на Ближний Восток и встречи с главами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии не принесли весомых результатов для решения палестинского вопроса.