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Трамп заявил, что из-за Байдена США превратились в «нищую страну»

Игнат Далакян
04:27 24.07.2022
Бывший американский лидер добавил, что при его администрации у США была «величайшая экономика».
Трамп заявил, что из-за Байдена США превратились в «нищую страну»
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что действующий глава американской администрации превратил США в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. Об этом 45-й президент США заявил в своем выступлении на студенческой конференции во Флориде.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны - (...) мы были такими сильными и могущественными - (...) в слабую в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых», - цитирует Дональда Трампа ТАСС.

Также экс-президент заявил, что сейчас Соединенные Штаты - «нищая страна», которая выпрашивает энергоресурсы в мире со «стоящим на коленях Байденом». Бывший американский лидер добавил, что при его администрации у США была «величайшая экономика».

Ранее Дональд Трамп заявил, что принял решения по поводу участия на предстоящих американских выборах президента. Свои точные планы бывший лидер США не раскрыл, но сказал, что выиграет выборы в случае участия в президентской гонке.

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