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Захарова: дипломаты США умоляют не фотографироваться с Лавровым во время африканского турне

Марина Крижановская
04:16 24.07.2022
Она пояснила, что американские дипсотрудники делают все, «чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
Захарова: дипломаты США умоляют не фотографироваться с Лавровым во время африканского турне
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отозвалась о дипломатах Соединенных Штатов.

Она заявила, что те «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Напомним, глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Египет.

Захарова пояснила, что американские дипсотрудники делают это для того, «чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

Представитель МИДа пояснила, что российская дипломатия использует отрицательные качества, проявляемые американцами, среди которых излишняя и напускная самоуверенность во всем.

«Американские "партнеры" даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл на Африканский континент. В воскресенье, 24 июля, у него начнутся переговоры с руководством Египта. Затем он посетит ряд стран Африки - Конго, Уганду и Эфиопию.

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