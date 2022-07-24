Юрист объяснила, чем грозит чтение чужих личных переписок

По словам юриста, при получении доступа к чужим личным сообщениям может грозить штраф до 80 тысяч рублей или общественные работы.

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За нарушение тайны личной переписки, которая является непоколебимой конституционной гарантией каждого человека, полагается штраф. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

Как передает слова эксперта «Прайм», попытка получения доступа к личным данным - это преступление, которое предусмотрено статьей 138 УК (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

«При получении доступа к сообщениям - преступление будет считаться совершенным (оконченным - прим.ред.)», - рассказала Кудерко.

Юрист добавила, что в качестве наказания Уголовным кодексом предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

По словам Кудерко, степень родства для привлечения к ответственности за данное нарушение не имеет значения, единственное исключение может составлять доступ родителей к переписке своих детей.

Ранее Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории Российской Федерации в соответствии с решением Саратовского областного суда. В мае текущего года данное решение было отменено из-за рассмотрения дела без привлечения самой компании, чем было нарушено процессуальное право.