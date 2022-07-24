До тридцати двух градусов: в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В воскресенье с 12:00 до 18:00 прогнозируется очень высокая температура, воздух прогреется до 30 ... 32 градусов.

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В столицу снова вернулась жаркая погода. По этой причине метеорологи предупреждают о высокой температуре днем в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

С 12:00 до 18:00 прогнозируется очень высокая температура, воздух прогреется до 30 ... 32 градусов.

«Местами в Москве ожидается сильная жара 30-32 градусов по Цельсию», - приводится информация на сайте Гидрометцентра.

Ранее климатолог оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин отметил, что волна аномальной жары, которая воцарилась в Европе, возможно доберется и до российской столицы.