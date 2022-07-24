Два человека погибли в результате подрыва БПЛА в сирийской Скальбии

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В сирийском городе Скальбия, провинция Хама, во время церемонии открытия храма боевики совершили подрыв беспилотного летательного аппарата. В результате теракта погибли два человека, еще 13 получили ранения. Российские военнослужащие не пострадали.

«24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Евгений Герасимов.

Ранее в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Впоследствии выяснилось, что взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадали два волонтера, которые занимались гуманитарной помощью. В администрации области сообщили, что совершившие теракт являются сторонниками киевского режима.

Материал подогтовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов