Роспотребнадзор: в России нет необходимости вводить меры из-за оспы обезьян

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В России на данный момент нет необходимости вводить дополнительные меры из-за распространения оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«На сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений», - говорится на сайте ведомства.

Также сообщается, что после появления информации о случая оспы обезьян в Европе, на границе с Россией усилен санитарно-карантинный контроль.

По сведениям ведомства, предпринимаются все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян в РФ и предотвращения возможности распространения заболевания. Сообщается, что на сегодняшний день в России есть возможность оперативного проведения тестирования по данной болезни.