«Целый расстрельный список»: местные рассказали о предполагаемом убийце двоих мужчин в Подмосковье

Как считают соседи предполагаемого убийцы, жертв может оказаться больше, чем было найдено.

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Жители деревни Власово Павлово-Посадского района рассказали о своем соседе Игоре К., который подозревается в убийстве двух своих односельчан. Они полагают, что у него мог оказаться целый расстрельный список.

Местные жители рассказали, что Игорь раньше вел здоровый образ жизни, был приветлив с соседями, работал на рейсовом автобусе. Однако потом его поведение стало странным, мужчина обвинил соседей в том, что они облучают его какими-то волнами и начал носить шапочку из фольги.

Отношения с односельчанами у Игоря стали портиться, однажды он схватился за ружье. И, хотя оружие изъяли, спокойнее жителям не стало. Также по деревне поползли слухи об изъятом у Игоря «расстрельном списке».

Когда нашли тела местного егеря и одного из соседей предполагаемого убийцы, Игоря объявили в розыск. Жители деревни опасаются выходить из дома, пока преступник находится на свободе.

«Он же охотник, округу как свои пять пальцев знает. А вдруг он вооружен? Мы стараемся теперь из дома не выходить. Да, полиция у нас дежурит, но от этого не легче», - передает «Комсомольская правда» слова местных.

Ранее ГУ СК по Московской области сообщил о двух телах, найденных в Павловском Посаде. Убитые были застрелены из огнестрельного оружия, преступник скрылся с места происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело.