В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильнейшего потопа

Недавно в городе случилось наводнение, сносило людей и автомобили, затапливало здания. Теперь ситуация стабилизируется.

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Обстановка в Сочи стабилизировалась, уровень воды в реках пришел в норму. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено и в данный момент оперативный штаб МЧС устраняет последствия наводнения.

«В Главном управлении продолжает функционировать оперативный штаб. Силы и средства готовы к реагированию. Всего к ликвидации последствий привлечено более 460 человек и 50 единиц техники», - передает РИА Новости сообщение МЧС.

Ранее стало известно, как город справляется с последствиями катастрофы. Напомним, к вечеру 23 июля погода в Сочи резко ухудшилась, в результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Один человек погиб, как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.