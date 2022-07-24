«До недруга около километра»: кадры с позиций НМ ДНР под Авдеевкой

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики показали корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву позиции под Авдеевкой. Пробраться туда непросто - нужно пробираться через заросли камыша, рискуя попасть под обстрел ВСУ.

Кое-где к позициям бойцов Народной милиции приходится буквально пробираться сквозь густые камыши. При этом желательно успевать смотреть под ноги и в любой момент быть готовым упасть на землю - ведь позиции ВСУ недалеко.

«Мы сейчас находимся на наших боевых позициях, до недруга нашего чуть более километра, точно не будем называть цифры», - рассказал боец НМ ДНР с позывным «Дядя».

Ранее была опубликованы кадры с коптера, на которых запечатлены опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Авдеевке. Вдоль лесопосадок и многочисленных водоемов хорошо видны извилистые зигзаги ходов сообщений и блиндажи.