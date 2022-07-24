Американский эксперт рассказал о нехватке рекрутов в армии США

Теперь Вашингтону придется перейти на обязательный призыв либо сократить численность войск, отмечает эксперт.

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Военные силы США столкнулись с проблемой нехватки рекрутов в армии. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Пентагон недавно сообщил, что все его подразделения службы не в состоянии или изо всех сил пытаются выполнить требования по найму на текущий финансовый год», - отмечает автор статьи Эдвард Чанг.

По его словам, теперь перед властью Соединенных Штатов стоит непростая задача. Им придется либо сократить численность войск, либо перейти на систему обязательного призыва в армию.

Ранее Начальник штаба ВВС США заявил, что допускает отправку западной военной авиации Киеву. Он также говорил, что Вашингтон планирует обучать летчиков украинской армии управлению американскими истребителями.