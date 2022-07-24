В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский эксперт рассказал о нехватке рекрутов в армии США

Анастасия Бобылева
21:45 24.07.2022
Теперь Вашингтону придется перейти на обязательный призыв либо сократить численность войск, отмечает эксперт.
Американский эксперт рассказал о нехватке рекрутов в армии США
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Военные силы США столкнулись с проблемой нехватки рекрутов в армии. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Пентагон недавно сообщил, что все его подразделения службы не в состоянии или изо всех сил пытаются выполнить требования по найму на текущий финансовый год», - отмечает автор статьи Эдвард Чанг.

По его словам, теперь перед властью Соединенных Штатов стоит непростая задача. Им придется либо сократить численность войск, либо перейти на систему обязательного призыва в армию.

Ранее Начальник штаба ВВС США заявил, что допускает отправку западной военной авиации Киеву. Он также говорил, что Вашингтон планирует обучать летчиков украинской армии управлению американскими истребителями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:06 В стране и мире
В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильнейшего потопа
20:49 В стране и мире
В СК РФ рассказали о двойном убийстве в Подмосковье
19:04 В стране и мире
Лавров: продуктовая сделка обязывает ООН снять антироссийские санкции по зерну
18:45 В стране и мире
Видео
Лавров: Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
17:45 В стране и мире
Глава сербского МВД рассказал об угрозах спецслужб за поддержку политики хороших отношений с РФ
Популярное
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.