В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Начальник штаба ВВС США допустил отправку Киеву западной военной авиации

Елизавета Потейчук
07:00 21.07.2022
Чарльз Браун также отмечал, что США планируют обучать летчиков украинской армии управлению американскими истребителями.
Начальник штаба ВВС США допустил отправку Киеву западной военной авиации
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что власти страны рассматривают возможность поставок Киеву военной авиации западного производства. По его словам, речь не идет об отправке Украине самолетов советского или российского образца, так как к ним сложнее найти подходящие запчасти.

«Есть американская, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине», - цитирует ТАСС слова Брауна с форума по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

До этого в интервью агентству Reuters начштаба отмечал, что США планируют обучать летчиков украинской армии управлению американскими истребителями. Вместе с тем Вашингтон еще не принял официального решения ни по отправке авиации на Украину, ни по обучению летчиков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие из США, поставляемое Украине, в настоящее время будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Политик добавил, что Америке необходим «новый Афган», в который стремительно превращается сегодняшняя Украина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:30 Армия
Видео
Небо в огненных росчерках: кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации
06:21 В стране и мире
Зеленскому отказали в выступлении на саммите МЕРКОСУР в Парагвае
05:05 Армия
Видео
«Парень, который хотел летать»: чем запомнился посмертно награжденный орденом Мужества Владимир Фетисов
03:32 В стране и мире
В Минэкономразвитии рассказали о массовом переезде компаний в офшоры РФ
04:45 В стране и мире
МЧС РФ в ближайшие дни начнет разбор завалов в Северодонецке
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.