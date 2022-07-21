Начальник штаба ВВС США допустил отправку Киеву западной военной авиации

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Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что власти страны рассматривают возможность поставок Киеву военной авиации западного производства. По его словам, речь не идет об отправке Украине самолетов советского или российского образца, так как к ним сложнее найти подходящие запчасти.

«Есть американская, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине», - цитирует ТАСС слова Брауна с форума по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

До этого в интервью агентству Reuters начштаба отмечал, что США планируют обучать летчиков украинской армии управлению американскими истребителями. Вместе с тем Вашингтон еще не принял официального решения ни по отправке авиации на Украину, ни по обучению летчиков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие из США, поставляемое Украине, в настоящее время будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Политик добавил, что Америке необходим «новый Афган», в который стремительно превращается сегодняшняя Украина.