Застреливший сотрудницу офиса микрозаймов в Москве признался, из-за чего пошел на преступление

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, отметили в СК РФ.

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Обвиняемый в убийстве сотрудницы организации микрозаймов мужчина признал свою вину. Он рассказал, что застрелил женщину, так как хотел завладеть деньгами фирмы. Об этом сообщили в Следственном комитете. Кроме того, правоохранители опубликовали кадры задержания и допроса.

По данным следствия, вечером в воскресенье, 10 июля, мужчина с рюкзаком зашел в офис микрозаймов на Кожевнической улице в центре столицы. Он несколько раз выстрелил в 51-летнюю женщину, которая находилась на рабочем месте, затем обвиняемый скрылся.

От полученных огнестрельных ранений сотрудница организации скончалась на месте. Тело женщины обнаружили на следующий день утром в понедельник, 11 июля.

«В ходе допроса он полностью признал свою вину и пояснил следователю, что мотивом послужило его желание завладеть денежными средствами фирмы... Обвиняемый ранее являлся заемщиком денежных средств в размере 30 тысяч рублей в данной микрофинансовой организации, которые не вернул в полном объеме», - говорится в сообщении СК.

Сорокашестилетний уроженец Ульяновской области обвиняется по двум статьями Уголовного кодекса - в убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи планируют в скором времени просить суд о заключении мужчины под стражу.