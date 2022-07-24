ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Об очередном обстреле сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об очередном обстреле со стороны ВСУ. В этот раз целью стали Донецк и Ясиноватая.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 18:25 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм; 18:30 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», - сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Ранее украинская армия обстреляла район Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела был поврежден мост. Глава районной администрации Владимир Леонтьев назвал произошедшее террором против мирных жителей.