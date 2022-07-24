Лавров сообщил, кто займется сопровождением судов с зерном в Черном море

Одна из стран, которая будет заниматься сопровождением судов до Босфора, будет определена позднее.

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Сопровождением судов с украинским зерном в Черном море займется Россия, Турция и еще одна страна, которую определят позднее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», - заявил Лавров.

Ранее Лавров выразил надежду, что Организации объединенных наций удастся добиться снятия санкций, которые могут помешать экспорту российского зерна. По словам главы МИД РФ, санкции мешают как заходу судов с зерном в порты, так и их страхованию.