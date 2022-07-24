Лавров заявил, что ему жаль поддавшихся пропаганде Киева граждан Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров пожалел людей, поддавшихся пропаганде Киева, которая направлена на разжигание вражды между Россией и Украиной. Об этом он заявил на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ)

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах», - сказал он.

Дипломат также отметил, что попытки сделать РФ и Украину врагами не увенчаются успехом. По его словам, Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима.