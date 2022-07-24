Лавров: Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
Россия поможет народу Украины избавиться от антинародного режима, который пытается сделать своих людей врагом РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.
«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России... Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», - заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что с российской стороны нет никаких предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной, и не только по зерновому вопросу. Как отметил политик, именно украинская сторона отказывается от переговоров.