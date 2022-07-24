Лавров: Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима

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Россия поможет народу Украины избавиться от антинародного режима, который пытается сделать своих людей врагом РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России... Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что с российской стороны нет никаких предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной, и не только по зерновому вопросу. Как отметил политик, именно украинская сторона отказывается от переговоров.