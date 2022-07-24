Польский боец MMA Валентек погиб в бою на Украине

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В ходе боевых действий на Украине погиб польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, который был членов Интернационального легиона ВСУ. Об этом сообщили в польской федерации MMA.

«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там», - сообщается в Twitter организации.

Ранее стало известно, что в ходе боев под Донецком погиб шведский лейтенант, ранее служивший в военно-воздушных силах страны. В ходе боевых действий 28-летний мужчина получил смертельное ранение осколком гранаты в грудь.