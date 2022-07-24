В Екатеринбурге три человека пострадали при падении машины в строительную яму из-за ДТП

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В Пионерском районе Екатеринбурга произошло столкновение двух автомобилей. «Шевроле Круз» после наезда на пластиковое ограждение врезался «Шевроле Кобальт», который от удара провалился в строительную траншею.

В упавшем «Кобальт» находились три человека, они получили травмы. Два человека, которые находились в «Шевроле Круз» скрылись с места происшествия, они объявлены в розыск.

«По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля "Шевроле Круз" не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение после чего допустил столкновение с автомашиной "Шевроле Кобальт". в результате столкновения автомобиль "Шевроле Кобальт" допускает опрокидывание в яму, где на проезжей части проходят дорожные работы», - говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Ранее ДТП произошло на Киевском шоссе. Два автомобиля зацепились бамперами и резко остановились, после чего в них въехала «Газель».