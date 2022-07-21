Машина вдребезги: три человека пострадали в массовой аварии на Киевском шоссе

Пострадавшие госпитализированы, один из них в коме.

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На Киевском шоссе произошло ДТП, есть трое пострадавших. По данным прокуратуры, они госпитализированы.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения», - сообщает ведомство.

Один из пассажиров разбитого автомобиля Владимир рассказал, как все произошло. Машина, ехавшая перед ними, резко затормозила, и водитель зацепил ее бампером. Оба автомобиля остановились прямо на месте, не съезжая на обочину. Спустя 15-20 секунд в заднюю часть машины, в которой ехал Владимир, врезалась «Газель».

«Товарищ в порядке, водитель в коме», - ответил Владимир на вопрос о состоянии находившихся в машине пассажиров.

Ранее было опубликовано видео с аварии на МКАДе. Семь автомобилей столкнулись, один из них загорелся. В результате ДТП погиб один человек и двое пострадали.