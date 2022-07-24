Дональд Трамп заявил, что в мире есть только два гендера

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера - женский и мужской. При этом его слова были встречены бурными аплодисментами.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров - есть мужчины и есть женщины. Два гендера», - цитирует Трампа РИА Новости.

Кроме того, экс-президент отметил, что представители республиканской партии «очень скоро вернут страну обратно». По его словам, США за два года превратились в «возможно, самую слабую» страну с позиции «признания и уважения» в мире.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп считает, что действующий глава американской администрации превратил США в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. Бывший американский лидер добавил, что при его администрации у США была «величайшая экономика».