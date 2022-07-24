МО РФ: уничтожены 70% личного состава украинской бригады в ДНР
Такого процентного значения удалось достигнуть в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Верхнекаменского в ДНР.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости
В Министерстве обороны России заявили об уничтожении 70% личного состава украинской бригады в ДНР.
Такого процентного значения удалось достигнуть в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.
Ранее Вооруженные Силы России высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожили склад противокорабельных ракет «Harpoon» и украинский военный корабль ВСУ в порту Одессы.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов