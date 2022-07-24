Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Минобороны РФ сообщает, что противокорабельные ракеты киевскому режиму поставила американская сторона.
© Фото: Министерство обороны России
Вооруженные Силы России высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожили склад противокорабельных ракет «Harpoon» и украинский военный корабль ВСУ в порту Одессы.
Минобороны РФ сообщает, что ракеты «Harpoon» были поставлены киевскому режиму американской стороной.
Помимо этого, также были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов