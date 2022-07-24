Заторы из затопленных машин: что происходит в Сочи на фоне мощного наводнения

В городе уже развернут штаб оперативной службы. Откачивают воду в подвалах наиболее значимых социальных объектов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: officialsochi Telegram

Сильнейший ливень не прекращается в курортном Сочи уже несколько часов. Мощные потоки с гор спускаются в низину - на центральные дороги города.

Улицы сейчас превратились в реки. Сотни машин затоплены. Потоками их сносит и даже не известно, успевают ли люди покинуть опасный транспорт.

Корреспондент «Звезды» побывала на месте и оценила обстановку. В итоге затоплены тоннели, вода проникла в частные и многоквартирные дома.

«Сейчас в городе развернут штаб оперативной службы. Откачивают воду в подвалах наиболее значимых социальных объектов, например, на станциях медицинской помощи. Однако, оценить ситуацию сейчас очень сложно, потому что на некоторых дорогах заторы из затопленных машин и проехать в спальные районы невозможно: дороги заблокированы», - передает Ирина Сафонова.

Немногим ранее стало известно, что порядка 400 единиц техники и 1000 специалистов готовятся к устранению затопления в Сочи. Ливень завершился в Центральном районе Сочи.

Отмечается схождение воды. МЧС России информирует, что «пожарные ПСЧ 7 10 ПСО откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина».