Около 400 единиц техники и 1000 специалистов: в Сочи готовятся к устранению затопления

Ливень завершился в Центральном районе Сочи, пожарные уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина.

© Видео: Сочи №1, Телеграмм © Фото: Сочи №1, Телеграмм

Около 400 единиц техники и более тысячи человек готовятся для ликвидации последствий затопления в Сочи. Ранее мощнейший ливень в Центральном и Хостинском районах вызвал затопление городских территорий. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.

«К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники», - приводит информацию агентство.

Сообщается, что в Центральном районе Сочи ливень окончился. Отмечается схождение воды. МЧС России информирует, что «пожарные ПСЧ 7 10 ПСО откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина».

«По причине отсутствия ливневой канализации на улице Донская залповый ливень привел к значительному локальному подъему воды, вода сходит в реку Сочинка самотеком», - дополнили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В результате ливней 23 придомовые территории и пять жилых домов подтоплены. Имеются локальные подтопленные участки.

Ранее были показаны кадры плывущих по улице десятков машин. Некоторые сочинцы оказались заблокированными в автобусе и плыли в нем.