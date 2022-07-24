ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS

Перехваты произошли в районах Новониколаевки в Запорожской области, Макеевки в ДНР и Алексеевки в Херсонской области.

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Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS.

Перехваты произошли в районах Новониколаевки в Запорожской области, Макеевки в ДНР и Алексеевки в Херсонской области.

Помимо этого, как сообщает Минобороны РФ, средствами ПВО РФ за сутки также сбиты 5 украинских беспилотников в районах Коробки и Пятихатки в Херсонской области, Топольского в Харьковской области, Щербаков в Запорожской области и в районе Донецка.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку двадцать мин и снарядов калибра 120 и 155 мм. Информацию приводит представительство Донецкой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов