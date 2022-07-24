Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили командный пункт группировки войск «Каховка»
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки российские Вооруженные Силы девять пунктов управления украинской армии. В частности, российские военнослужащие поразили объединенный командный пункт группировки войск «Каховка».
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка»», - отметил представитель оборонного ведомства.
Кроме того, за сутки российские средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS, добавил Конагенков.
Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения мин в Широкино в ДНР. Некоторые растяжки украинские боевики расположили у дверей. Для их обезвреживания российские саперы применяют крюк-кошку, с помощью которой они открывают заминированные двери с безопасного расстояния.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.