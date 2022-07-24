Армия Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили командный пункт группировки войск «Каховка» Всего ща сутки ВС РФ поразили девять пунктов управления украинской армии. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки российские Вооруженные Силы девять пунктов управления украинской армии. В частности, российские военнослужащие поразили объединенный командный пункт группировки войск «Каховка». «Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка»», - отметил представитель оборонного ведомства. Кроме того, за сутки российские средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS, добавил Конагенков. Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения мин в Широкино в ДНР. Некоторые растяжки украинские боевики расположили у дверей. Для их обезвреживания российские саперы применяют крюк-кошку, с помощью которой они открывают заминированные двери с безопасного расстояния. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика