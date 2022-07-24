Минобороны: ВС РФ поразили авиатехнику ВСУ на военном аэродроме Канатово
В Министерстве обороны России сообщили, что в Кировоградской области Вооруженные Силы РФ поразили авиационную технику украинских воздушных сил, которая была дислоцирована на военном аэродроме Канатово, при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.
«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», - отметил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Ранее вооруженные силы Украины подвергли обстрелу район Каховской ГЭС в Херсонской области из РСЗО HIMARS производства США. Мост, который проходит по дамбе электростанции, получил повреждения.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.