Путин обсудил с Мирзиеевым взаимодействие России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В частности, глава российского государства поздравил узбекистанского лидера с 65-летием.
«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, стороны подтвердили общий настрой на укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву ордена Александра Невского. Отмечается, что глава государства приставлен к награде за большие заслуги в укреплении дружбы между Россией и Узбекистаном.