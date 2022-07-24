В стране и мире Путин обсудил с Мирзиеевым взаимодействие России и Узбекистана Елизавета Потейчук Стороны подтвердили общий настрой на укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В частности, глава российского государства поздравил узбекистанского лидера с 65-летием. «Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, стороны подтвердили общий настрой на укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Напомним, Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву ордена Александра Невского. Отмечается, что глава государства приставлен к награде за большие заслуги в укреплении дружбы между Россией и Узбекистаном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика