Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского

Шавкат Мирзиеев приставлен к награде за большие заслуги в укреплении дружбы между Россией и Узбекистаном.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву ордена Александра Невского. Отмечается, что глава государства приставлен к награде за большие заслуги в укреплении дружбы между Россией и Узбекистаном.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП в Каракалпакстане, где недавно прошли беспорядки. Напомним, 1 июля тысячи людей вышли на массовый протест в городе Нукус республики Каракалпакстан. Причиной стало возмущение по поводу конституционных реформ, проводимых в государстве. После протестов президент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета республики в проекте поправок в Конституцию.