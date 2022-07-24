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NYT: Байдена «сводят с ума» действия Эрдогана в адрес России

Елизавета Потейчук
11:13 24.07.2022
Газета также напомнила об очередных предупреждениях главы Турции наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и его поездке в Тегеран.
NYT: Байдена «сводят с ума» действия Эрдогана в адрес России
© Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, Globallookpress
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Для президента США Джо Байдена турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью». Это связано с тем, что Турция часто проводит политику, которая расходится с политикой Запада и «сводит с ума» лидера США, считает журналист Майкл Кроули.

«Эрдоган - вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», - цитирует газета The New York Times слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Кроули при этом напомнил об очередных предупреждениях главы Турции наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и его поездке в Тегеран на встречу с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла вызовом для Североатлантического альянса нахождение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси после их встречи в Тегеране.

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