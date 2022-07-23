Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Турция как член НАТО важна на фоне украинского кризиса.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла вызовом для Североатлантического альянса нахождение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси после их встречи в Тегеране. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Турция как член НАТО важна на фоне украинского кризиса.

«То, что президент Турции на этом фото - мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», - сказала Бербок в интервью изданию Bild.

Напомним, 19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры лидеров стран-гарантов сирийского урегулирования в рамках «астанинского формата» - России, Ирана и Турции. До начала трехсторонних переговоров Владимир Путин встретился с коллегами по отдельности, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества.