Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла вызовом для Североатлантического альянса нахождение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси после их встречи в Тегеране. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Турция как член НАТО важна на фоне украинского кризиса.
«То, что президент Турции на этом фото - мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», - сказала Бербок в интервью изданию Bild.
Напомним, 19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры лидеров стран-гарантов сирийского урегулирования в рамках «астанинского формата» - России, Ирана и Турции. До начала трехсторонних переговоров Владимир Путин встретился с коллегами по отдельности, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества.