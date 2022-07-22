Путин попросил Лаврова доложить о недавних зарубежных поездках

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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова доложить о недавно совершенных зарубежных поездках. Также российский лидер выразил желание обсудить на совещании вопросы международной повестки дня.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. Вначале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу. Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок», - сказал Путин.

Ранее Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе телефонной беседы лидеры стран затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере.