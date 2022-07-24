НМ ДНР: ВСУ могли применить зажигательные боеприпасы по жилой застройке Донецка

Согласно заявлению НМ ДНР, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

© Видео: пресс-служба УНМ ДНР © Фото: пресс-служба УНМ ДНР

В Народной милиции Донецкой Народной республики заявили о возможном применении украинской армией зажигательных боеприпасов по жилой застройке города Донецка.

«По предварительной информации ВСУ применили зажигательные боеприпасы по жилой застройке Донецка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - говорится в заявлении НМ ДНР в Telegram-канале.

Ранее в ДНР заявили о выпуске Вооруженными силами Украины десяти снарядов по Ясиноватой. Сообщается, что ракеты были выпущены из БМ-21 «Град».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.