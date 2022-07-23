В Челябинске опрокинулся пассажирский автобус после столкновения с грузовиком

В автобусе находились девять пассажиров, пострадавших доставили в больницу.

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В Челябинской области на трассе в Кунашакском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В местной полиции уточнили, что автобус опрокинулся. По данным МВД, водитель грузового авто столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Карли - Челябинск.

«По первоначальным данным, в аварии пострадали пять человек - пассажиры автобуса. Их доставили в медицинские учреждения. Всего в пассажирском транспортном средстве ехали девять человек», - сообщает пресс-служба регионального МВД.

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