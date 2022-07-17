В Нижегородской области пожилой водитель сбил детей на велосипедах

По предварительной информации, водитель был пьян и пытался скрыться от погони.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Пьяный водитель сбил двух детей на велосипедах в Нижнекамске. Инцидент произошел в поселке под городом Бор Нижегородской области. Кадры трагедии опубликовал Следственный комитет.

На них видно, как по проселочной дороге едут дети на велосипедах. Спустя несколько секунд на огромной скорости проносится автомобиль и сбивает двоих из них.

По предварительным данным, 63-летний водитель пытался уйти от погони. Его уже задержали и допрашивают. В результате ДТП один ребенок погиб на месте. Второй госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.