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В Нижегородской области пожилой водитель сбил детей на велосипедах

Ян Брацкий
11:51 17.07.2022
По предварительной информации, водитель был пьян и пытался скрыться от погони.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Пьяный водитель сбил двух детей на велосипедах в Нижнекамске. Инцидент произошел в поселке под городом Бор Нижегородской области. Кадры трагедии опубликовал Следственный комитет.

На них видно, как по проселочной дороге едут дети на велосипедах. Спустя несколько секунд на огромной скорости проносится автомобиль и сбивает двоих из них.

По предварительным данным, 63-летний водитель пытался уйти от погони. Его уже задержали и допрашивают. В результате ДТП один ребенок погиб на месте. Второй госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

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