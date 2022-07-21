В Херсонской области сообщили о повторном обстреле ВСУ Антоновского моста ракетами HIMARS

Ракеты были сбиты, их обломки упали в Днепр.

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В администрации Херсонской области сообщили, что Антоновский мост, о повреждениях которого сообщалось днем ранее, вновь подвергся бомбежке со стороны ВСУ. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

«По мосту попытались нанести удар ракетами HIMARS, но их сбили, они разорвались и упали в Днепр», - цитирует его ТАСС.

По словам Стремоусова, опасности для судов падение обломков не несет, так как они не являются неразорвавшимися снарядами. Ракеты сбила система «Панцирь».

Ранее Антоновский мост уже пытались повредить ВСУ. По данным администрации, удары наносились точечно, с целью повредить основание и крепления опоры. Повреждения получили жилые дома неподалеку от моста.