В Совфеде допустили возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Сенатор Абрамов отметил, что снижение ставки увеличит доступность кредитов не только для граждан страны, но для промышленности и экономики.

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов не исключил, что Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года. По его словам, после этого может произойти возврат к прежнему курсу рубля уровнем около 70-80 рублей за евро.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», - объяснил Абрамов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Абрамов отметил, что снижение ставки увеличит доступность кредитов не только для граждан страны, но для промышленности и экономики, это поспособствует развитию российского производства.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно - легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», - резюмировал сенатор.

Напомним, совет директоров Центрального банка России принял решение понизить ключевую ставку до 8% годовых. Нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что влияет на дальнейшее замедление годовой инфляции, отметили в ЦБ.