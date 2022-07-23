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Байден считает, что потолок цен на нефть из РФ снизит стоимость топлива в США

Елизавета Потейчук
07:41 23.07.2022
Президент признал, что стоимость нефти в США остается по-прежнему очень высокой, при том, что темпы снижения цен недостаточно быстры.
Байден считает, что потолок цен на нефть из РФ снизит стоимость топлива в США
© Фото: White House, Globallookpress
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Президент США Джо Байден считает, что установление им потолка цен на нефть из России позволит снизить стоимость топлива в Америке. Байден подчеркнул, что принятые властями меры, включая направленные на наращивание нефтедобычи и высвобождении нефти из стратегического резерва, спровоцировали снижение цен на бензин в течение 38 дней.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы президента России Владимира Путина», - отметил американский лидер во время совещания с помощниками по вопросам экономики, трансляцию которого вел Белый дом.

Президент признал, что стоимость нефти в США остается по-прежнему очень высокой, при том, что темпы снижения цен недостаточно быстры. Так, Байден призвал нефтегазовые американские компании использовать рекордные прибыли на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки и их и союзники обсуждают возможность установить предельную цену на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель. По данным СМИ, установление такого лимита будет зависеть от ситуации на рынке, которая может оказаться изменчивой.

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