Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 по позициям и технике ВСУ

В результате применения ракет были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В военном ведомстве рассказали, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений украинской армии.

Кроме того известно, что пуски ракет производились парами с малых высот. Замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ были уничтожены после боевого применения авиационных средств поражения.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса. В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.