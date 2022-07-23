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Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 по позициям и технике ВСУ

06:34 23.07.2022
В результате применения ракет были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В военном ведомстве рассказали, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений украинской армии.

Кроме того известно, что пуски ракет производились парами с малых высот. Замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ были уничтожены после боевого применения авиационных средств поражения.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса. В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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