ABС: Госдеп подтвердил гибель двух граждан США на территории Украины

При этом имена погибших не были названы, и, предположительно, они участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии.

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Государственный департамент США подтвердил, что во время боевых действий на территории Украины погибли два американских гражданина. Отмечается, что власти США в настоящее время находятся в постоянном контакте с семьями погибших и оказывают им консульскую поддержку.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», - цитирует телеканал ABC слова неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем представитель ведомства не назвал имен погибших американцев и добавил, что, вероятно, они участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии.

Ранее в Белом доме сообщили, что в ближайшее время США не рассматривают возможность поставки на Украину истребителей. Джон Кирби отметил, что США находятся на постоянной связи с Украиной для оценки потребности страны в оружии, в том числе РСЗО HIMARS.